توافق على انتخاب رئيس اتحاد صيدا الزهراني ونائبه بمساع من مرعي أبو مرعي

أثمرت الجهود التي بذلها رجل الأعمال مرعي أبو مرعي توافقًا على انتخاب رئيس ونائب رئيس لاتحاد بلديات صيدا – الزهراني، بعدما شكّل منصب نائب الرئيس عقبة أمام هذا التوافق، في ظل تعدد الطامحين إليه من بين رؤساء البلديات. وهكذا، عادت رئاسة الاتحاد إلى صيدا، من خلال الاتفاق على انتخاب رئيس بلديتها مصطفى حجازي رئيسًا للاتحاد، ورئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان نائبًا له.
وقد تمَّ هذا التوافق خلال اللقاء التعارفي الذي أقامه السيّد أبو مرعي في دارته "أبو مرعي هيل" في مجدليون، بمشاركة النائب السابق بهية الحريري، ومنسق تيار المستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو، ومنسق صيدا – الزهراني في القوات اللبنانية عماد روكز، حيث جمع فيه رؤساء بلديات اتحاد صيدا – الزهراني،
وألقى السيد مرعي أبو مرعي كلمة مقتضبة، قال فيها: هذا اللقاء ليس مجرد دعوة عشاء، بل هو مساحة صادقة للتلاقي والحوار، نؤمن من خلالها بأن التعاون هو السبيل الحقيقي للنهوض بكل بلدة وقرية في منطقتنا العزيزة. وأغتنم هذه المناسبة لأعبّر عن أمنية صادقة نشاركها جميعًا، وهي الوصول إلى توافق جامع يُفضي إلى انتخاب رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني ونائبه بالتزكية، بعيدًا عن الانقسامات، وبما يعكس وحدتنا ومسؤوليتنا المشتركة تجاه أهلنا".
وختم بالقول: رسالتي اليوم إلى كل من يحرص على المصلحة العامة في صيدا وقضائها: تعالوا نضع الخلافات جانبًا، ونتفق على ما يجمعنا، من أجل اتحاد بلدي قوي، متماسك وفعّال في خدمة الناس. أهلاً وسهلاً بكم دائمًا، وبيتكم سيبقى مفتوحًا لكل رأي حرّ ونية صافية".
ومن المقرر، أن يُترجم هذا الاتفاق خلال جلسة الانتخاب التي ستُعقد في سراي صيدا الحكومي صباح الأربعاء، بإشراف محافظ الجنوب منصور ضو، لتُسدل الستارة بذلك على الانتخابات البلدية واتحاداتها في منطقتي صيدا وجزين. على ان يجري لقاء تشاوريا اضافيا في بلدية صيدا عصر اليوم.
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