الحرس الثوري الإيراني اعلن توقيف أوروبي بتهمة التجسس على مواقع عسكرية

اعلن الحرس الثوري الإيراني "توقيف أوروبي بتهمة ال​تجسس​ على مواقع عسكرية". كما افاد بـ"مقتل رئيس أمن معلومات قوات التعبئة البسيج إثر هجوم إسرائيلي على طهران أمس".

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