مكتب نتانياهو: إسرائيل امتنعت عن شن هجمات إضافية عقب مكالمة هاتفية بين نتانياهو وترامب

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ سلاح الجو الإسرائيلي دمّر منظومة رادارات قرب العاصمة الإيرانية طهران، وذلك ردًا على ما وصفه بالخروقات الإيرانية.

وأشار المكتب إلى أنّ إسرائيل امتنعت عن شن هجمات إضافية عقب مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونتانياهو، لافتا الى ان "ترامب أعرب خلال المكالمة عن تقديره الكبير لإسرائيل التي حققت جميع أهداف الحرب".