أمير قطر تلقى اتصالا من سلطان عمان أكد خلاله تضامن بلاده مع قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني

اعلن الديوان الأميري ال​قطر​ي ان "أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من سلطان عمان أكد خلاله تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية".

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