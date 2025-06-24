ترامب: إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ​ترامب​، أن "إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران"، مشيرا الى انه "لن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول".

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