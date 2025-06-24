أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنّ استهداف قاعدة العديد جاء ردًا على مشاركة الولايات المتحدة في العدوان على الأراضي الإيرانية.
وشدد بزشكيان على أنّ هذا الاستهداف لا يعني بأي حال من الأحوال الدخول في مواجهة مع دولة قطر، التي وصفها بالشقيقة والصديقة والجارة، مؤكدًا حرص إيران على علاقاتها الطيبة مع الدوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بزشكيان في اتصال مع أمير قطر: قصف قاعدة العديد رد على العدوان الأميركي وليس موجها ضد قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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