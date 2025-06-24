المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قصف قاعدة العديد يأتي ضمن حق الدفاع بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنّ قصف قاعدة العديد يأتي في إطار ​حق الدفاع المشروع​ بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنّ الضربة جاءت ردًا على العدوان الأميركي الذي استهدف أراضي إيران في الثاني والعشرين من حزيران.

وأوضح المتحدث أنّ القصف لا يجب أن يُعتبر موجّهًا ضد دولة قطر، التي وصفها بالدولة الصديقة والجارة، مشددًا على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعلاقاتها الطيبة والمتجذرة مع دولة قطر، وحرصها الدائم على مبدأ حسن الجوار مع الدول المجاورة.

وأشار إلى أنّ إيران لن تسمح للولايات المتحدة و"النظام الصهيوني" بإثارة الفتنة بينها وبين أشقائها في المنطقة.