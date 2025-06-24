ترامب: لست راضيا عن إسرائيل وايران فقد انتهكتا وقف اطلاق النار

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أنّ إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار، مؤكّدًا أنه غير راضٍ عن تصرفات الطرفين.

وشدد ترامب على أنّ قدرات إيران النووية قد انتهت، ولن تتمكن من إعادة بناء برنامجها النووي أبدًا"، معتبرا ان "بعض وسائل الإعلام الكاذبة تقول إن ضربتنا لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل، وأقول لشبكة سي إن إن أنتم فاشلون وأخباركم زائفة".

واضاف :"أقول لإسرائيل أعيدوا طياريكم إلى الديار الآن، ولا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم".