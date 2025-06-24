شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، جاء نصها كما يلي:

يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن أبعث إلى فخامتكم أسمى آيات التهنئة، وأصدق معاني التقدير، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك الذكرى المباركة التي تحل علينا؛ فنستقبلها بالأمل واليقين بأن يظل وطننا الغالي بقيادتكم الحكيمة شامخًا قويًّا، ماضِيًا بخطى راسخة نحو غدٍ أفضل.

ونسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير واليمن والبركات، وعلى شعوب أمتينا العربية، والإسلامية بالأمن والاستقرار والسلام.