3 دول عربية تغلق مجالها الجوي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت 3 دول عربية ، مساء اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 ، إغلاق مجالها الجوي بسبب تصاعد الأحداث الإقليمية ، بعد الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في قطر والعراق.

وقررت مصر، إلغاء الرحلات الجوية المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس "لحين استقرار الأوضاع في المنطقة".

وأضافت الشركة أنها "تقرر إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس لحين استقرار الأوضاع في المنطقة".

وأرجعت ذلك إلى "الأحداث التي تشهدها المنطقة، وإغلاق المجال الجوي في عدد من دول منطقة الخليج العربي".

كما أعلنت الكويت، إغلاق مجالها الجوي مؤقتا "كإجراء احترازي للحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في ظل المستجدات الإقليمية".

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للطيران المدني بالكويت أكدت فيه "إغلاق مجالها الجوي مؤقتا كإجراء احترازي، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر".

وذكرت أن "الجهات المعنية تؤكد أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في ظل المستجدات الإقليمية، ويتم التنسيق بشكل دائم مع الجهات المختصة محلياً ودولياً لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات".

من جانبها، أفادت الخطوط الجوية الكويتية، في بيان بأنه "نظرا لتطورات الأوضاع في المنطقة تم وقف الرحلات المغادرة من الكويت مع استمرار متابعة الأجواء وتقييمها"، داعية لمتابعة التحديثات.

وأغلق العراق مجاله الجوي، بعد هجوم إيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ردا على استهداف واشنطن لمنشآتها النووية.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب لمتحدث وزارة النقل ميثم الصافي، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال الصافي: "تم إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات بما فيها المنطقة الجنوبية".

المصدر : وكالات