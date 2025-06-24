عاهل البحرين يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن : جرى اتصال هاتفي الثلاثاء بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين . تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تنميته وتطويره في جميع المجالات التي تعزز مصالحهما المتبادلة.

وأعرب عاهل البحرين عن شكره للرئيس الروسي لحسن الاستقبال والضيافة لوفد مملكة البحرين برئاسة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمناسبة مشاركة المملكة في منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي الدولي، بصفة ضيف شرف رسمي.

واعرب الملك حمد ايضا عن أهمية السعي للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها، معبرًا عن الأمل في تحقيق السلام في المنطقة والتوصل إلى سلام شامل.

وخلال الاتصال الهاتفي جرى أيضا التأكيد على أهمية مبادرة روسيا الاتحادية لعقد أول قمة عربية - روسية في موسكو في أكتوبر المقبل.

وأشاد عاهل البحرين بالدور المحوري للرئيس الروسي في دفع مساعي إحلال السلام والعمل في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة والاقتصادي العالمي.

من جانبه، أعرب الرئيس بوتين عن شكره وتقديره لملك البحرين لما يوليه من حرص واهتمام على توثيق علاقات التعاون وروابط الصداقة الوطيدة مع روسيا الاتحادية.