الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة تحسين الوضع في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين 23 يونيو 2025 ، لضرورة تحسين الوضع في غزة وأكدت انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من ميثاق حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عرضت خلالها نتائج مراجعة الاتحاد لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وبخصوص نتائج المراجعة قالت كالاس: "الهدف من ذلك ليس معاقبة إسرائيل، بل إحداث تحسينات ملموسة في حياة سكان غزة".

وأكدت كالاس أنهم سيعرضون نتائج المراجعة على إسرائيل، وسيعملون على تحسين الوضع في غزة، وأن هذا هو محور اهتمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المسؤولة الأوروبية أن أولويات الاتحاد الأوروبي في غزة تتمثل في العودة إلى وقف إطلاق نار شامل، ووصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى".

وأشارت كالاس إلى أنه في حال عدم تحسن الوضع في غزة، يُمكن أن يناقشوا "إجراءات إضافية" ضد إسرائيل.

المصدر : وكالات