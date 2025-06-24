قتلى في انقلاب قارب بكاليفورنيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات في كاليفورنيا إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب تنزه مطلع الأسبوع عقب هبوب عاصفة مفاجئة في بحيرة تاهو بالولاية الأميركية أسفرت عن رياح عاتية وأمواج عالية.

وذكرت قوات خفر السواحل الأميركية أن القارب، الذي يبلغ طوله 27 قدما وكان يحمل عشرة أشخاص، انقلب بالقرب من شواطئ متنزه دي.إل بليس الحكومي خلال العاصفة المحدودة التي اجتاحت البحيرة العميقة بشكل غير متوقع.

وأفاد مكتب رئيس شرطة منطقة إلدورادو في بيان نشر على الإنترنت بأن اثنين من ركاب القارب نجيا من الحادث، لكن سبعة آخرين لقوا حتفهم وتم العثور على جثة أحدهم يوم الأحد، وكان لا يزال واحد مفقوداً حتى أمس الاثنين.

وأوقف خفر السواحل البحث عن ناجين يوم الأحد بعد أن ظل يجوب في مياه البحيرة لأكثر من 12 ساعة.

بحيرة تاهو هي سادس أكبر مسطح للمياه العذبة في الولايات المتحدة من حيث الحجم بعد البحيرات الخمس الكبرى في الغرب الأوسط، وثاني أعمق بحيرة بعد بحيرة كريتر في أوريجون.

وهي من المقاصد السياحية الرئيسية في الهواء الطلق وتقع على حدود ولايتي كاليفورنيا ونيفادا في سلسلة جبال سييرا نيفادا، وهي مصنفة أيضا باعتبارها أكبر بحيرة في جبال الألب بأميركا الشمالية.