الكرملين: روسيا تعتزم مواصلة تطوير العلاقات مع طهران

أعلن الكرملين أنّه في حال نجحت ​إيران​ و​إسرائيل​ في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فلا يمكن إلا الترحيب بذلك، مشيرًا إلى أنّ العديد من الأطراف يسعون لاستغلال الوضع في الشرق الأوسط لصب الزيت على النار وإفساد العلاقات بين موسكو وطهران.

وأكد الكرملين أنّ روسيا تعتزم مواصلة تطوير علاقاتها مع طهران، مضيفًا أنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لم يبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنيّة إيران شن هجوم على القواعد الأميركية.