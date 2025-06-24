جعجع من بعبدا: نطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله ونحن مع دولة واضحة المعالم

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في تصريح من بعبدا، ضرورة وضع جدول زمني لتسليم سلاح "​حزب الله​"، مشددًا على دعم قيام دولة واضحة المعالم في لبنان.

وأشار جعجع إلى وجود توافق وتنسيق كامل منذ البداية مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي يمتلك النية والخطط لقيام دولة فعلية، لافتًا إلى أنّ تقدمًا كبيرًا قد تحقق في هذا الاتجاه.