مجلس الأمن القومي الإيراني: أجبرنا العدو على الندم والاعتراف بالهزيمة ووقف عدوانه من جانب واحد

أشار مجلس الأمن القومي ال​إيران​ي، في بيان، إلى "أننا أجبرنا العدو على الندم والاعتراف بالهزيمة ووقف عدوانه من جانب واحد"، وقال "قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والموجع على أي عمل عدائي من العدو".

وقال "ردًا على العدوان الصهيوني، فإن القوات المسلحة الإيرانية وجّهوا ردًا مزلزلًا على المعتدين، معلنين بذلك فتح فصل جديد من المعادلة الردعية ضد المحتلين الأميركيين في المنطقة، وذلك من خلال استهداف قواعدهم العسكرية في عمق الأراضي المحتلة"، وذلك بعد وقف إطلاق النار بين إيران و​إسرائيل​.

ولفت المجلس إلى أنّ "اليقظة، والتوقيت المناسب، والمقاومة الثابتة، والاتحاد اللامثيل له بين أبناء الشعب، قد دمّر الاستراتيجية الأساسية للعدو، وخلق فرصة جديدة لترسيخ صمود مجاهدي الإسلام وبناء القدرة الرادعة للجمهورية الإسلامية، تلك القدرة التي تم تعزيزها طيلة سنوات من الجهاد الإبداعي والمتواصل، وكانت ثمرة 12 يوماً من الجهاد الدموي والمستمر، حيث تمكّنت من الرد في الوقت المناسب وبالقدر المطلوب على العدوان".

وذكر أنّ "الهدية الإلهية في هذا النصر العظيم، هي ثمرة للفهم العميق، والحكمة، وسلوك القيادة والتدبير، وجهاد المجاهدين، وصبر وتحمل السجناء، وصمود ذوي الشهداء، وتحمّل الأسر، وكل من لم يقبل الذل أمام العدو، فصنع النصر بيديه".

وأوضح المجلس أنّ "إدراك هذا الانتصار التاريخي من قبل الشعب الواعي لإيران، سيؤدي إلى تعزيز الإرادة الراسخة لأبناء هذا الوطن في مواجهة الأعداء، وسيسد كل الطرق أمام تكرار مثل هذه الاعتداءات العدوانية".