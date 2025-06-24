القناة 12 الإسرائيلية: يبدو أن هناك صاروخين أطلقا من إيران

أفادت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، بأنه "يبدو أن هناك صاروخين أطلقا من ​إيران​".

وفي وقت سابق، أفادت الجبهة الداخلية ال​إسرائيل​ية، عن "صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بشمال إسرائيل بينها ​​حيفا​​ بعد رصد إطلاق صواريخ".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن وقف لإطلاق النار بين ​إيران​ وإسرائيل، حيث أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو موافقته عليه لكن إيران لم تصدر بيانًا رسميًا حول الموافقة.

في وقت سابق، أكّد المتحدث باسم الجيش ال​إسرائيل​ي إيفي ديفرين، أنّ "وقف إطلاق النار مع ​إيران​ دخل حيز التنفيذ"، وذلك بعد ساعات من دخوله حيّز التنفيذ الساعة السابعة صباحًا وفق ما أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في حين واصلت إيران إطلاق ​صواريخ باليستية​ حتى الدقائق الأخيرة ردًا على الهجمات الإسرائيلية.

ولفت ديفيرين إلى أنّ "رئيس الأركان إيال زمير أعرب عن ألمه بعد مقتل عدد من مواطنينا في بئر السبع صباح اليوم"، وقال "من بين 28 قتيلا سقطوا منذ بدء الحرب مع إيران 6 قتلوا داخل غرف محصنة".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنّه "لا يزال هناك خطر ولا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية حاليا".

في وقت سابق، أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ "​وقف إطلاق النار​ بين ​إيران​ و​إسرائيل​ ساري المفعول ويرجى عدم انتهاكه".

وعند الساعة السابعة، دخل ​وقف إطلاق النار​ بين ​إيران​ و​إسرائيل​ المعلن من قبل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حيز التنفيذ، وذلك بعد موجات مكثقة من الصواريخ الإيرانية لم تتوقف حتى الدقيقة الأخيرة خلفت قتلى وجرحى، في حين توقفت الهجمات الإسرائيلية على إيران قبل الساعة 3:30 فجرًا.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين إيران وإسرائيل ل​وقف إطلاق النار​.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "طهران وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة ​​​قطر​​​ية واقتراح أميركي".

وذكرت الوكالة أن "رئيس وزراء قطر محمد بن عبدرالحمن ضمن موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي في مكالمة مع طهران".

وأضافت "ترامب أبلغ أمير قطر تميم بن حمد أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار وترامب طلب من أمير قطر مساعدة قطرية لإقناع إيران بالموافقة أيضا".

وكشفت أن "ترامب ونائبه جي دي فانس بحثا اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مع أمير قطر بعد هجوم العديد".