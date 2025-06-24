النشرة: قوة من الجيش داهمت مخيمات للنازحين في البقاع بحثا عن أسلحة ومطلوبين

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "قوة من ​الجيش اللبناني​ بمؤازرة دورية من مخابرات البقاع تداهم مخيمات النزوح السوري في مخيمات الحمودية الطيبة بحثا عن اسلحة وعن دخول غير شرعي بدون اوراق ثبوتية".

ومن جهة ثانية تداهم قوة من الجيش اللبناني مخيمات بلدة السعيدة غربي بعلبك بحثا عن مخالفات ودخول غير شرعي واسلحة وممنوعات .