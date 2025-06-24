اخبار العالم

إيران تقصف بئر السبع بصواريخ مدمرة والحصيلة ترتفع إلى 7 قتلى

0 نشر
0 تبليغ

إيران تقصف بئر السبع بصواريخ مدمرة والحصيلة ترتفع إلى 7 قتلى

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلي، الثلاثاء، بارتفاع حصيلة القتلى في القصف الإيراني على بئر السبع إلى 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين على الأقل.

وكان جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء"، قد أفاد في وقت سابق بأن الهجوم الصاروخي الإيراني في جنوب البلاد أودى بحياة أربعة أشخاص.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن الصاروخ أصاب مبنى سكنيا في مدينة بئر السبع حيث كان رجال إنقاذ يبحثون بين الأنقاض.

وقبيل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أطلقت إيران، صباح الثلاثاء، دفعات متعددة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان "قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل عقب ورود تقارير عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه دولة إسرائيل".

وشملت الإنذارات عشرات البلدات في منطقة بيسان وتل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا