شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف أمريكا للمنشآت النووية الإيرانية يُهدد بتوسيع رقعة الحرب.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يُهدّد بتوسيع رقعة الحرب.. تواصل الإدانة الواسعة باستهداف أمريكا للمنشآت النووية الإيرانية"، استعرض خلاله إدانة العديد من الدول العربية الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، مُنددة ومُحذرة من تداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة، حيث جددت هذه الدول دعوتها إلى ضبط النفس والعودة إلى الحلول الدبلوماسية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "الحرب قد بدأت"، ورد بقصف إسرائيل بعشرات الصواريخ، مما يهدد بمواجهات إقليمية واسعة.

فيما تتصاعد المخاطر والمخاوف من انزلاق المنطقة والتوسع نحو صراع شامل، في وقت تواصل فيه الدبلوماسية العربية والدولية جهودها لاحتواء الأزمة، بإعتبار أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة يُهدّد بتوسيع رقعة الحرب، ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة وانتهاك السيادة الوطنية للدول وحقّها المشروع في تطوير برامجها النووية للاستخدامات السلمية".

وإليكم التفاصيل كاملة:

يُهدّد بتوسيع رقعة الحرب.. إدانة واسعة باستهداف أمريكا للمنشآت النووية الإيرانية.. القانون الدولى يعتبرها جريمة حرب وانتهاكا صارخا للاتفاقيات والمواثيق.. أستاذ قانون دولى: تخاذل وكالة الطاقة الذرية فضيحة دولية





برلمانى