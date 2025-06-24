شحادة زار ثانوية المستقبل الرسمية: التكنولوجيا والبرمجة أهم مفاتيح سوق العمل في الحاضر والمستقبل

زار وزير المهجّرين ووزير الدّولة لشؤون التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي كمال شحادة ثانوية المستقبل الرّسميّة في بيروت، حيث اطّلع على مشروع تدريبي للتّلاميذ يُعنى بدمج التّكنولوجيا والبرمجة في المناهج الدّراسيّة.
والمشروع مدعوم من جمعيّة "CodeBrave"، الّتي ساهمت في تدريب الكادر التّعليمي على استخدام أدوات البرمجة وتطبيقات التّكنولوجيا الحديثة، وخصوصًا في مجالات تطبيقيّة مثل الزّراعة الذّكيّة.
وجال شحادة في أرجاء المدرسة، حيث التقى مجموعة من التّلامذة الّذين قدّموا عروضًا حيّةً (demonstrations) حول مشاريعهم التّكنولوجيّة، وشرحوا كيفيّة الاستفادة من مهارات البرمجة في تطوير حلول مبتكرة.
وأثنى على جهود الإدارة والمعلّمين والتّلاميذ، مشدّدًا على "أهميّة المثابرة في هذا المجال الواعد، الّذي بات يشكّل أحد أهم مفاتيح سوق العمل في الحاضر والمستقبل". وأكّد أنّ "فتح المجالات للشّباب، يحفّزهم على التّطوّر، ما يخلق فرص عمل جديدة ويساعد بالتحوّل الرّقمي، وهو ركيزة أساسيّة في نهضة أي مجتمع".
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