الديوان الأميري القطري: أمير قطر تلقى اتصالا من ترامب يؤكد تضامنه وإدانته للهجوم على قاعدة العديد

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعرب خلاله الأخير عن تضامنه الكامل مع قطر، مدينًا الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية.
ووصف ترمب الهجوم بأنه "انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي"، مؤكدًا رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة قطر ويقوّض استقرار المنطقة، وفق ما جاء في البيان.
من جهته، عبّر أمير قطر عن شكره للرئيس الأميركي على مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع قطر وشعبها، مشددًا على جاهزية القوات المسلحة القطرية ويقظتها، إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار.
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