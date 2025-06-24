أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "سعر الذهب هبط 1% تقريبًا في المعاملات الفورية إلى 3332.95 دولار للأونصة".
ويأتي ذلك بعد أن دخل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل المعلن من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وذلك بعد موجات مكثقة من الصواريخ الإيرانية استمرت حتى الدقائق الأخيرة.
وكان قد تراجع الذهب مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": سعر الذهب هبط 1% تقريبًا في المعاملات الفورية إلى 3332.95 دولار للأونصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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