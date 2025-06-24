"رويترز": سعر الذهب هبط 1% تقريبًا في المعاملات الفورية إلى 3332.95 دولار للأونصة

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "​سعر الذهب​ هبط 1% تقريبًا في المعاملات الفورية إلى 3332.95 دولار للأونصة".

ويأتي ذلك بعد أن دخل ​وقف إطلاق النار​ بين ​​إيران​​ و​​إسرائيل​​ المعلن من قبل الرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​​ حيز التنفيذ، وذلك بعد موجات مكثقة من الصواريخ الإيرانية استمرت حتى الدقائق الأخيرة.

وكان قد تراجع الذهب مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب.