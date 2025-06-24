الإسعاف الإسرائيلي: فرقنا تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى الذي سقط عليه صاروخ في بئر السبع

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، سقوط 5 قتلى و22 مصابا بينهم حالات خطيرة في سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى ب​بئر السبع​، مؤكدا أن "فرقنا تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى الذي سقط عليه صاروخ في بئر السبع".

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