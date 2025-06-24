أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إتمام الصفقة اليوم لم يكن ممكنًا لولا "موهبة وشجاعة" طياري قاذفة بي-2 وكل من شارك في العملية، واصفًا الضربة التي نُفذت ضد إيران بأنها "مثالية" وأسهمت في جمع كل الأطراف لإتمام الصفقة.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: صفقة اليوم ما كانت لتتم لولا شجاعة طياري قاذفة بي-2 وضربة إيران المثالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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