الجيش الإسرائيلي: نرصد هجوما إيرانيا خامسا على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا نرصد هجوما ​إيران​يا خامسا على إسرائيل".

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن "​إيران​ تريد تسجيل الضربة الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 7 من صباح اليوم".

وفي وقت سابق مناليوم، أشار وزبر الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن "حتى الآن، لا يوجد "اتفاق" بشأن أي وقف لإطلاق النار أو وقف للعمليات العسكرية. ومع ذلك، شريطة أن يوقف النظام الإسرائيلي عدوانه غير القانوني على الشعب الإيراني في موعد لا يتجاوز الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران، ليس لدينا أي نية لمواصلة ردنا بعد ذلك".

وقال "سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية لاحقا".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين إيران وإسرائيل ل​وقف إطلاق النار​.