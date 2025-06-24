شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: الإخوان تروج الشائعات لضرب استقرار مصر وتشويه صورة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل ترويج الشائعات والأكاذيب من خلال لجانها الإلكترونية ومموليها في الخارج، بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية، والنيل من مؤسساتها الوطنية.

وقال الشهابي إن الجماعة تحاول دائمًا التشكيك في كل إنجاز اقتصادي أو قرار سياسي تتخذه الدولة، مستخدمة في ذلك منصات إعلامية خارجية ممولة، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تبث السموم بانتظام.

وأشار إلى أن آخر هذه الأكاذيب تمثلت في الادعاء بوجود خلافات داخل مؤسسات الدولة، وهي أكاذيب لا تستند لأي واقع، والغرض منها هو ضرب الروح المعنوية لدى المواطن المصري.

وأضاف أن الجماعة تفبرك تقارير عن الوضع الاقتصادي وتحاول التقليل من نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ ينعكس إيجابيًا على قطاعات واسعة من الشعب، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا وقدرة على التمييز بين الحقيقة والزيف.

وشدد الشهابي على أهمية الرد السريع على مثل هذه الأكاذيب من خلال المنصات الرسمية والإعلام الوطني، محذرًا من محاولات اختراق العقول المصرية، خاصة فئة الشباب، بخطاب تحريضي ومضلل ، وأكد رئيس حزب الجيل أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والاستقرار، ولن تنجح محاولات الإخوان في إيقاف عجلة التقدم.