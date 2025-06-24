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زلزال قوي يضرب الفلبين

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زلزال قوي يضرب الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد -  ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة شرق جزر الفلبين صباح اليوم الثلاثاء حسبما نقلته وسائل الإعلام عن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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