زلزال قوي يضرب الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة شرق جزر الفلبين صباح اليوم الثلاثاء حسبما نقلته وسائل الإعلام عن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة شرق جزر الفلبين صباح اليوم الثلاثاء حسبما نقلته وسائل الإعلام عن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012