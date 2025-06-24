الصحة الإيرانية: مقتل 44 امرأة و13 طفلًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران

أعلن رئيس مركز العلاقات العامّة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمان بور، "مقتل 44 امرأة و13 طفلًا، منذ بدء العدوان الصّهيوني الوحشي على الشّعب الإيراني"، مشيرًا إلى أنّ "اثنتين من القتلى كانتا في أشهر الحمل، وقد فارقتا الحياة مع جنينيهما".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "عدد النّساء المصابات بلغ 163 حالة منذ بداية العدوان"، مبيّنًا أنّ "بين الأطفال الشّهداء رضيعًا يبلغ من العمر شهرين فقط، فيما يُعدّ أصغر المصابين طفلًا يبلغ من العمر أربع سنوات، يرقد حاليًّا في وحدة العناية المركّزة وهو مصاب بحروق تغطي 50% من جسده".
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