الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران تجاه مناطق عدة في إسرائيل وأطلقنا صفارات إنذار

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأننا "رصدنا إطلاق صواريخ من إيران تجاه مناطق عدة في إسرائيل، حيث تم إطلاق صفارات إنذار".

في وقت سابق، أشار وزبر الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن "حتى الآن، لا يوجد "اتفاق" بشأن أي وقف لإطلاق النار أو وقف للعمليات العسكرية. ومع ذلك، شريطة أن يوقف النظام الإسرائيلي عدوانه غير القانوني على الشعب الإيراني في موعد لا يتجاوز الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران، ليس لدينا أي نية لمواصلة ردنا بعد ذلك".

وقال "سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية لاحقا".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين ​إيران وإسرائيل​ ل​وقف إطلاق النار​.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "طهران وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة قطرية واقتراح أميركي".