شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات البرلمان.. تعرف على حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقف مصر على مشارف تنفيذ استحقاقها الثالث في النصف الأخير من 2025، حيث يتم تقسم محافظات مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد "4" دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد "40" مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد "102"من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

وداخل أروقة المجلس هناك حقوق وواجبات لكل عضو تنسح له الفرصة ليمثل أهل دائرته تحت القبة البرلمانية. في السطور التالية نتعرف على الحقوق والواجبات أعضاء مجلس النواب.

وتتمثل حقوق النواب في الآتى:

- الحصانة البرلمانية فلا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب

- احتفاظ النائب بوظيفته فإذا كان العضو عند انتخابه من العاملين بالدولة أو القطاع العام يتفرغ للعضوية وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة ويكون للعضو أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وذلك طوال مدة العضوية، ولا يخضع فى هذه الحالة لنظام التقارير السنوية وتجب ترقيته بالأقدمية أو إذا رقي بالإختيار ويعود العضو لوظيفته بمجرد انتهاء مدة العضوية

- يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5000 جنيه من تاريخ أدائه اليمين

- يستخرج كل عضو اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة.

أما واجبات عضو مجلس النواب كالآتى:

- تأدية اليمين

- حظر التعامل بالذات أو الواسطة فى أموال الدولة

- على عضو المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم الشركات عن إدارة أى أسهم فى هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من اكتسابه العضوية

- لا يجوز للعضو أن يشترى أسهما أو حصص فى شركات إلا فى حالات المشاركة فى زيادة رأسمال شركة قد ساهم فيها قبل اكتساب العضوية أو فى حالة الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية

- وجوب التعامل بالسعر العادل ولا يجوز للنائب الحصول على القروض والتسهيلات الأئتمانية

- فى حالة مزاولة النائب لأى نشاط مهنى أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس

- لا يجوز للنائب أيضا الجمع بين عضوية مجل النواب وغيرها من المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائبه أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية ولا يجوز كذلك أن يعين النائب فى وظائف حكومية أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الاجنبية أثناء مدة العضوية إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل أو كان بحكم قضائى.