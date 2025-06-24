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ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر

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ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، بأخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي بداية الاتصال أكد ولي العهد وقوف التام مع دولة قطر الشقيقة وإدانتها للعدوان السافر الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة والذي لا يمكن تبريره.

كما أكد ولي العهد أن المملكة وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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