أمين مجلس التعاون يدين ويستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وجرح العديد. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وجرح العديد. وجدد التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون بجانب الجمهورية العربية السورية قيادة وشعبا، والتضامن الكامل معها في مكافحة الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار، مقدما أحر التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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