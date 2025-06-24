المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بكنيسة في دمشق

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية الهجوم الإرهابي الذي وقع بكنيسة في منطقة الدويلعة في دمشق، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية الهجوم الإرهابي الذي وقع بكنيسة في منطقة الدويلعة في دمشق، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين. وشددت الوزارة على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب. كما تقدم وزارة الخارجية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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