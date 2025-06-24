«سلمان للإغاثة» يوقع اتفاقية لتحلية المياه في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - عبر الاتصال المرئي - أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع المركز السعودي للثقافة والتراث، لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه في محافظتي خان يونس، والوسطى في قطاع غزة.

ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للثقافة والتراث الدكتور عصام أبو خليل.

وسيجري بموجب الاتفاقية توريد 4 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 10 إلى 12 م3 في اليوم، تشمل الأعمال وتركيب 4 أنظمة طاقة شمسية لمحطات التحلية بقدرة 7 كيلووات، يستفيد منها 300,500 فرد.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.