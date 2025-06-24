مقتل وإصابة أكثر من 60 شخصا في تفجير انتحاري بدمشق

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس، عن مقتل 13 شخصا وإصابة 53 آخرين، جراء تفجير انتحاري استهدف أحد دور العبادة بالعاصمة دمشق. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس، عن مقتل 13 شخصا وإصابة 53 آخرين، جراء تفجير انتحاري استهدف أحد دور العبادة بالعاصمة دمشق. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن شخصا انتحاريا أطلق النار داخل أحد دور العبادة، ثم فجر نفسه بواسطة حزام ناسف، مبينة أن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوف تنظيم داعش خلف الهجوم.

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