أستراليا تطلق أداة رقمية جديدة لتسريع جهود استكشاف المعادن

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية (CSIRO) أداة رقمية جديدة تحمل اسم «LandScape+»؛ تهدف إلى تسريع جهود استكشاف المعادن في أستراليا، خصوصا في المناطق النائية وصعبة الوصول. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية (CSIRO) أداة رقمية جديدة تحمل اسم «LandScape+»؛ تهدف إلى تسريع جهود استكشاف المعادن في أستراليا، خصوصا في المناطق النائية وصعبة الوصول. وتساعد الأداة الجيولوجيين على تحليل بيانات التربة بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يسهم في تحديد المناطق الواعدة لاستخراج معادن استراتيجية مثل الذهب والليثيوم والنحاس. وتعتمد الأداة الرقمية «LandScape+» على تقنيات متقدمة لتبسيط عملية تقييم المناطق الاستكشافية، مما يوفر الوقت ويقلل التكاليف في المراحل الأولى من البحث عن المعادن.

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