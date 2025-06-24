"إن بي سي" عن مسؤولين بالبيت الأبيض: ترامب يتابع احتمال رد إيراني على قواعد أميركية بالبحرين والعراق

ذكرت قناة "إن بي سي- NBC" الأميركيّة نقلًا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أنّ "الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يتابع احتمال ردّ إيراني على قواعد أميركيّة في البحرين والعراق".

وكانت قد أعلنت شؤون الطّيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينيّة منذ بعض الوقت، "تعليق حركة الملاحة الجوّيّة في أجواء البحرين موقّتًا، كإجراء احترازي في ظل تطوّرات الأوضاع الإقليميّة".

كما أشار المتحدّث باسم وزارة النّقل العراقيّة ميثم الصافي، إلى أنّه "تمّ إغلاق الأجواء العراقيّة أمام حركة الطّائرات، بما فيها المنطقة الجنوبية".