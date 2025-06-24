ذكرت قناة "إن بي سي- NBC" الأميركيّة نقلًا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أنّ "الرّئيس الأميركي دونالد ترامب يتابع احتمال ردّ إيراني على قواعد أميركيّة في البحرين والعراق".
وكانت قد أعلنت شؤون الطّيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينيّة منذ بعض الوقت، "تعليق حركة الملاحة الجوّيّة في أجواء البحرين موقّتًا، كإجراء احترازي في ظل تطوّرات الأوضاع الإقليميّة".
كما أشار المتحدّث باسم وزارة النّقل العراقيّة ميثم الصافي، إلى أنّه "تمّ إغلاق الأجواء العراقيّة أمام حركة الطّائرات، بما فيها المنطقة الجنوبية".
كانت هذه تفاصيل خبر "إن بي سي" عن مسؤولين بالبيت الأبيض: ترامب يتابع احتمال رد إيراني على قواعد أميركية بالبحرين والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.