خارجية مصر دانت الهجمات الإيرانية على قطر: لخفض التصعيد وتغليب منطق الحوار

أبدت ​وزارة الخارجية المصرية​، "إدانتها واستنكارها الشّديدَين للهجمات الإيرانيّة الّتي طالت دولة ​قطر​ الشّقيقة، والّتي تُعدّ انتهاكًا لسيادتها، وتهديدًا لسلامة أراضيها، وخرقًا للقانون الدّولي وميثاق الأمم المتّحدة"، مؤكّدةً "تضامن مصر الكامل مع قطر ووقوفها إلى جانبها".

وأعربت في بيان، عن "قلقها البالغ من التّصعيد المتسارع الخطير الّذي تشهده المنطقة"، معلنةً "رفضها الكامل لأشكال التّصعيد العسكري كافّة أو المساس بسيادة الدّول". ودعت إلى "ضرورة خفض التّصعيد ووقف إطلاق النّار، حفاظًا على الأمن والسّلم الإقليميَّين".

وشدّدت الوزارة على "أهميّة تضافر الجهود الإقليميّة والدّوليّة لاحتواء التوتّر المتصاعد، الّذي ينذر بخروج الأمور عن السّيطرة، وبذل الجهود الدّبلوماسيّة لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التّصعيد والاحتقان"، مجدّدةً دعوتها إلى "ضبط النّفس، وتغليب منطق الحوار والحلول الدّبلوماسيّة، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها".