وزير الخارجية الإيراني: جاهزون للرد مجددا إذا اتخذت أميركا أي إجراء آخر

اكد وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ إن هجوم طهران على قاعدة العديد العسكرية الأميركية في قطر جاء ردا على "العدوان الأميركي على سيادة إيران وسلامة أراضيها".

وشدد عراقجي في تصريح له، على إن إيران ستكون جاهزة للرد مجددا في حال اتخذت الولايات المتحدة أي إجراء آخر.