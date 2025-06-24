خامنئي: لم نعتدِ على أحد ولا نقبل أن يعتدي أحد علينا أحد ولن نستسلم لهجوم أحد

أكّد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، في تصريح، "أنّنا لم نعتدِ على أحد، ولا نقبل أن يعتدي أحد علينا، ولن نستسلم لهجوم أحد؛ هذا هو منطق الأمّة الإيرانيّة".
وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم، أنّ "عقب العدوان العسكري السّافر الّذي ارتكبه النّظام الإجرامي للولايات المتحدة الأميركيّة ضدّ المنشآت النّوويّة السّلميّة لإيران، وانتهاكه الفاضح للقوانين الدّوليّة، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي وبقيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي، قام الحرس الثوري الإسلامي بشنّ عمليّة "بشارة الفتح"؛ مستهدفًا قاعدة العديد الأميركيّة في قطر بهجوم صاروخي مدمّر وقوي".
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