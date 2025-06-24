اعلن مسؤول إيراني كبير، لشبكة "CNN"، إن بلاده لم تتلق أي مقترح لوقف إطلاق النار، ولا ترى مبررا لذلك.
وأوضح المسؤول أن إيران "ستواصل القتال حتى تحقيق سلام دائم"، وأنها ستعتبر تصريحات إسرائيل والولايات المتحدة "خدعة" تهدف إلى تبرير الهجمات على مصالح إيران.
وتابع: "في هذه اللحظة، يرتكب العدو عدوانا على إيران، وإيران على وشك تكثيف ضرباتها الانتقامية، دون أن تسمع أكاذيب أعدائها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني لـCNN: طهران لم تتلق أي مقترح لوقف إطلاق النار وتصريحات إسرائيل وأميركا خدعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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