مسؤول إيراني لـCNN: طهران لم تتلق أي مقترح لوقف إطلاق النار وتصريحات إسرائيل وأميركا خدعة

اعلن مسؤول ​إيران​ي كبير، لشبكة "CNN"، إن بلاده لم تتلق أي مقترح لوقف إطلاق النار، ولا ترى مبررا لذلك.

وأوضح المسؤول أن إيران "ستواصل القتال حتى تحقيق سلام دائم"، وأنها ستعتبر تصريحات إسرائيل والولايات المتحدة "خدعة" تهدف إلى تبرير الهجمات على مصالح إيران.

وتابع: "في هذه اللحظة، يرتكب العدو عدوانا على إيران، وإيران على وشك تكثيف ضرباتها الانتقامية، دون أن تسمع أكاذيب أعدائها".