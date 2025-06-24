الاستخبارات في هرمزغان الإيرانية: ضبط 400 مسيّرة مزودة بقدرات عسكرية و2224 جهازا لاسلكيا

أعلنت إدارة الاستخبارات العامّة في محافظة هرمزغان الإيرانيّة "ضبط شحنة تحتوي على 402 طائرة مسيّرة صغيرة مزوّدة بقدرات عسكريّة وأمنيّة، إلى جانب إمكانيّات تصوير متقدّم وتحديد المواقع، بالإضافة إلى 2224 جهازًا لاسلكيًّا احترافيًّا، في مدينتَي بارسيان وقشم".

وأوضحت في بيان، أنّ "المهرّبين حاولوا إدخال وتوزيع هذه المعدّات تحت غطاء البضائع التّجاريّة، لكن تم الكشف عنها عبر عمليّات استخباريّة وميدانيّة". وحذّرت مالكي السّفن من "محاولات استغلال العدو للظّروف الحاليّة"، موجّهةً إنذارًا شديد اللّهجة إلى "الخونة والمتعاونين مع الكيان الصّهيوني"، مؤكّدةً أنّه "في حال استمرار أعمالهم المعادية وتعاونهم مع العدو خلال فترة الحرب، فسيُحاكمون بأقصى العقوبات بموجب قانون مكافحة الأعمال العدائيّة للكيان الصّهيوني".