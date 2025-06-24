ترامب: تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف كامل وشامل لإطلاق النار وسيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا

اعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له، بانه تم الاتفاق الكامل بين إسرائيل وإيران على وقف كامل وشامل ل​إطلاق النار​ في غضون حوالي 6 ساعات من الآن، عندما تكون إسرائيل وإيران قد أنهتا مهامهما الأخيرة الجارية لمدة 12 ساعة، وعندها ستُعتبر الحرب قد انتهت رسميًا.

ولفت ترامب الى انه ستبدأ إيران رسميًا وقف إطلاق النار، وبعد 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وبعد مرور 24 ساعة، سيُعلَن رسميًا نهاية "حرب الـ12 يومًا" وستُحييها دول العالم. خلال كل فترة وقف إطلاق النار، سيلتزم الطرف الآخر بالسلم والاحترام.

وذكر بانه بناءً على افتراض أن كل شيء سيجري كما هو متوقع، وهو ما سيحصل، أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة والتحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء ما يمكن تسميته بـ"حرب الـ12 يومًا". هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات، وتدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكنها لم تفعل، ولن تفعل. فليبارك الله إسرائيل، فليبارك الله إيران، فليبارك الله الشرق الأوسط، فليبارك الله الولايات المتحدة الأميركية، وفليبارك الله العالم.