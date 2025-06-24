اصدرت القوات المسلحة ال​ايران​ية تحذيرا عاجلا لجميع سكان المنطقة المحددة على الخريطة المرفقة في تل أبيب. وقالت: "غادروا المنطقة المعنية في منطقة رمات جان فورًا". وذكر البيان بانه "خلال الساعات القادمة، ستعمل القوات الايرانية في المنطقة، كما حدث في الأيام الأخيرة على حدود تل أبيب، من أجل مهاجمة البنية التحتية العسكرية للنظام الصهيوني، بقاؤكم في هذه المنطقة يشكل خطراً على حياتكم".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإيراني يوجه تحذيرا عاجلا لجميع سكان رامات غان في تل أبيب⁩ بالإخلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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