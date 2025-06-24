افاد موقع "واللا" العبري بان رئيس أركان الجيش ال​إسرائيل​ي إيال زامير أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش الاسرائيلي على بُعْد أيام من تحقيق أهداف الهجوم على إيران.

كانت هذه تفاصيل خبر موقع واللا: زامير أبلغ نتنياهو وكاتس أن الجيش على بُعْد أيام من تحقيق أهداف الهجوم على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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