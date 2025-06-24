سي إن إن عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترمب لا يرغب في مزيد من التدخل العسكري في المنطقة

افادت شبكة "سي إن إن" الاميركية نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض، بان الرئيس الاميركي دونالد ترمب لا يرغب في مزيد من التدخل العسكري في المنطقة، وذلك اثر الرد الايراني على قاعدة العديد الاميركية في قطر اثر القصف الاميركي للمنشآت النووية الايرانية.

واشارت "سي إن إن" نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض، الى ان إدارة ترامب كانت تتوقع ردا إيرانيا بعد الضربات الأميركية على مواقعها النووية.