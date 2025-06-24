الجيش الاسرائيلي وجه تهديدا عاجلا لسكان طهران المتواجدين في مربع 7 لضرورة اخلاء المنطقة

وجّه الجيش الاسرائيلي تهديدا عاجلا لسكان طهران المتواجدين في مربع 7 لضرورة اخلاء المنطقة المحددة بالأحمر في الخارطة المرفقة وعدم الاقتراب اليها خلال الساعات المقبلة، حيث سيعمل الجيش الاسرائيلي لضرب بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني هناك.

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