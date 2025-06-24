ماكرون يدعو إلى وضع حد لدوامة الفوضى بعد الهجوم الإيراني على القاعدة الأميركية في قطر

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العودة إلى الدبلوماسية لإنهاء ما وصفها "بدوامة الفوضى" بعد استهداف إيران قاعدة عسكرية أميركية في قطر اليوم الاثنين.

واعتبر ماكرون خلال مؤتمر صحافي في اوسلو خلال زيارته النروج، ان الضربات الاميركية على ايران غير شرعية حتى لو كانت فرنسا تدعم عدم حيازة طهران سلاحا نوويا. وقال: "إذا اعتبرنا أن هناك شرعية في تحييد المنشآت النووية في إيران مع الأخذ في الاعتبار الأهداف التي نعدها أهدافنا، لكن الضربات الاميركية غير شرعية".

وحذّر الرئيس الفرنسي من "تداعيات هائلة" على الاقتصاد العالمي في حال أغلقت إيران مضيق هرمز الذي يعد ممرا رئيسيا للتجارة النفطية. وراى إن "التداعيات على الاقتصاد العالمي، وخصوصا على الصين والعديد من الدول الأخرى، ستكون هائلة وأعتقد أن ذلك سيستدعي ردود فعل كثيرة. وستكون الضغوط على إيران كبيرة".