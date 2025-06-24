اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بان المواقع التي ضربناها في ايران دمرت تماما والجميع يعرف ذلك، ولفت الى ان وسائل الإعلام الكاذبة تدعي أن المنشآت النووية الإيرانية الثلاث لم تدمر بالكامل للتقليل من الأمر.
يذكر بان شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤول بالبيت الأبيض بان ترامب لا يرغب في مزيد من التدخل العسكري في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: وسائل الإعلام الكاذبة تدعي أن المنشآت النووية الإيرانية الثلاث لم تدمر بالكامل للتقليل من الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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