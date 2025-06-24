ترامب: وسائل الإعلام الكاذبة تدعي أن المنشآت النووية الإيرانية الثلاث لم تدمر بالكامل للتقليل من الأمر

اكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بان المواقع التي ضربناها في ايران دمرت تماما والجميع يعرف ذلك، ولفت الى ان وسائل الإعلام الكاذبة تدعي أن المنشآت النووية الإيرانية الثلاث لم تدمر بالكامل للتقليل من الأمر.

يذكر بان شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤول بالبيت الأبيض بان ترامب لا يرغب في مزيد من التدخل العسكري في المنطقة.